Un match di ritorno dalle mille emozioni contro la Triestina, concluso con il gol al 95’ di Luperini, ha permesso al Palermo di centrare l’accesso al secondo turno dei playoff di Serie C. Tra i rosanero e la semifinale l’ostacolo si chiama Entella, formazione capace di battere nello scorso turno il Foggia di Zeman. Nel match di andata in programma in Liguria martedì sera alle ore 20.30 i favori dei pronostici, per gli esperti, sono per i padroni di casa in quota a 2,30 contro il 3,15 del successo esterno per gli uomini di Baldini. Fissato invece a 2,95 il segno «X». Al “Comunale” di Chiavari previsto un match bloccato, per due squadre che non vorranno pregiudicare già nei primi 90 minuti le proprie chance di qualificazione tanto che l’Under 2.5 è nettamente avanti, a 1,61, su un incontro da 3 o più gol proposto a 2,13. Tra i risultati esatti prevale l’1-1 a 5,20, con l’1-0 casalingo offerto a 6,60. Il successo per 1-2 del Palermo come in casa della Triestina vale invece 11 volte la posta.