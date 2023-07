Diego Gambale è un nuovo giocatore del Pineto. L’attaccante classe ‘98 ha firmato con il club promosso in Serie C (girone C) per la prima volta nella storia. Contratto di due anni con opzione per il terzo.



CHI È - 32 presenze, 3 gol e 2 assist nell’ultima stagione con la maglia dell’Avellino, già a gennaio per Gambale si erano fatti avanti diversi club di Serie C: era tutto fatto con il Latina, ma Rastelli aveva bloccato la cessione all’ultimo. Ora Gambale ha firmato col Pineto, per una nuova avventura alle porte.