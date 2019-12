L'ultimo treno per tenere aperto il Girone A della Serie C passa domenica sera all'Ettore Mannucci di Pontedera. I toscani, secondi in classifica, affrontano la capolista Monza, che a una giornata dal termine del girone d'andata conduce con 10 punti di vantaggio il torneo. Solo con una vittoria la squadra di Ivan Maraia rimarrebbe in corsa per il primato, che vorrebbe dire promozione diretta. Nonostante due vittorie di fila e la condizione di imbattuta in casa, il Pontedera parte in svantaggio nell'analisi dei trader, che secondo Agipronews danno il segno «1» a 3,85. Si punta a 3,25 sul pareggio mentre pesa sulla quota assegnata al «2», 1,92, il grande ruolino dei biancorossi nelle sfide in trasferta: otto vittorie e un pareggio fino a qui.