C'è un protagonista annunciato nel derby che chiude il nono turno del Girone A della Serie C, tra Pontedera e Pistoiese. Caio De Cenco, attaccante brasiliano dei granata con una lunghissima esperienza nelle serie minori, ha il piede caldissimo: ha segnato tre reti nelle ultime quattro partite di campionato portando il suo totale a quattro gol stagionali, praticamente quasi quanto fatto nell'intera scorsa stagione, chiusa a cinque gol complessivi con la maglia del Sud Tirol. Il Pontedera, quindi, conta sulla sua vena realizzativa per infrangere un tabù da derby: in casa, non batte la Pistoiese dalla lontana stagione 1992/93. Anche gli analisti esperti di scommesse concordano sul fatto che De Cenco possa lasciare la sua firma sul match ed è infatti ritenuto il marcatore più probabile della partita: il suo gol è dato a 2,00 mentre pagherebbe 6,25 una sua doppietta. Quanto alla vittoria interna del Pontedera - reduce da due successi di fila, quinto in campionato e imbattuto in casa - le quote sono pure favorevoli: successo granata a 2,10; a 3,20 il pareggio mentre il blitz degli arancioni viaggia a 3,50.