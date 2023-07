Sono ormai prossime all’ufficialità tutte le squadre che parteciperanno alla prossima stagione di Serie C, certamente orfane di Pordenone (non iscritto al campionato) e Siena (escluso dal Consiglio Federale). Restano quindi solo le ultime ore per presentare i ricorsi, tra i quali figurerà anche la Reggina esclusa dalla B, poi si avrà il quadro completo delle squadre presenti ai nastri di partenza per il prossimo campionato, che scatterà tra poco più di un mese.



VERSO I GIRONI - Tra le novità quasi certamente ci sarà l’Atalanta U23, che con ogni probabilità sarà ai nastri di partenza del Girone B (vista la presenza della Juve Next Gen nel Girone A), così come è quasi scontato il ritorno del Mantova al posto del Siena escluso dal Consiglio. Verso lo smistamento nel Girone B, sempre per questioni legate a ripescaggi ed esclusioni, anche Pineto e soprattutto Pescara, reduce da una stagione nel raggruppamento del sud.



LA COMPOSIZIONE PROVVISORIA - Ecco quindi la composizione provvisoria dei tre gironi di Serie C 2023-24:



GIRONE A: Albinoleffe, Alcione Milano, Alessandria, Arzignano, Giana Erminio, Juve Next Gen, Legnago, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona.



GIRONE B: Ancona, Arezzo, Atalanta U23, Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Lucchese, Monterosi Tuscia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Virtus Entella, Vis Pesaro.



GIRONE C: Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Brindisi, Catania, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Olbia, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Torres, Turris, Virtus Francavilla.