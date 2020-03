Denuncia agli organi competenti in merito ai commenti apparsi sulla nostra pagina Facebook.https://t.co/ScYobUv9UT — A.S. Viterbese Castrense (@ASViterbese) March 9, 2020

La Serie C, come tutti gli altri campionati, si fermerà a partire da oggi, in attesa che rientri l'emergenza legata al Coronavirus, che sta mettendo in ginocchio tutto il paese. Oltre alla ben più grave situazione sanitaria, c'è anche da registraresulla Serie C.terminata con il successo a sorpresa dell'ultima della classe in casa del club gialloblù., che ha immediatamente preso provvedimenti denunciando la situazione alle autorità competenti.. La società, come detto,, diramando anche un comunicato: '', pubblicate espressamente da un utente sulla nostra pagina Facebook ufficiale''. Nuovi sviluppi sono attesi a partire dalle prossime ore,. Gli amaranto, reduci dalla sconfitta contro il Monopoli, hanno avuto ragione del Picerno in trasferta e. Perde punti importanti anche il Monopoli, ancora terzo, sconfitto dalla Casertana. Continua a vincere, invece, il, che dopo un lungo periodo di crisi ha finalmente trovato continuità di risultati con, di cui l'ultimo sul campo del Bisceglie.: Vibonese-Paganese 1-1; Avellino-Ternana 2-0; Bisceglie-Catania 0-1; Monopoli-Casertana 0-1; Picerno-Reggina 0-2; Sicula Leonzio-Rende 1-0; Teramo-Virtus Francavilla 0-1; Viterbese-Rieti 0-1; Catanzaro-Bari 1-1.: Reggina 69, Bari 60, Monopoli 57, Potenza 55, Ternana 51, Catania 47, Catanzaro 43, Teramo 41, Virtus Francavilla 40, Avellino 40, Viterbese 39, Vibonese 39, Casertana 38, Cavese 37, Paganese 36, Picerno 32, Sicula Leonzio 29, Bisceglie 20, Rende 18, Rieti* 15.