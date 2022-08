E’ ufficiale: in mattinata il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di Campobasso e Teramo, sancendo di fatto l’inizio della stagione di Serie C. Dopo diverse settimane di ritardo, dettate proprio dalle questioni giuridiche, che hanno portato allo slittamento del sorteggio dei calendari e al rinvio dell’inizio del campionato, è finalmente arrivata la sentenza che tutti i club e la Lega Pro aspettavano. Finalmente, dopo l’ennesima estate tribolata, si potrà tornare a parlare di calcio, con il fischio d’inizio della prima giornata fissato per la prossima settimana.



CALENDARI - Oggi alle 18, proprio in virtù della decisione del Consiglio di Stato, che ha di fatto ufficializzato la composizione dei gironi e il numero delle squadre partecipanti, verranno sorteggiati i calendari della stagione, con le squadre iscritte che finalmente potranno iniziare a preparare con cognizione di causa il debutto in campionato.



CALVARIO - E’ la fine di una sorta di calvario per il terzo campionato italiano per importanza, che ancora una volta è stato oggetto di un’assurda vicenda, commentata con leggero imbarazzo anche da diversi addetti ai lavori. Una triste consuetudine alla quale ci siamo abituati e che, finalmente, possiamo lasciarci alle spalle per pensare solo al campo. Almeno fino alla prossima estate…