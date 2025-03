Serie C, respinto il reclamo del Taranto: confermata l'esclusione dal campionato

Il club pugliese aveva presentato reclamo dopo la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che lo scorso 7 marzo - dopo la segnalazione della Co.Vi.So.C - aveva punito il Taranto con l'Non solo, era stata comminata anche unaIl Taranto si era rivolto alladella FIGC, ma il ricorso non ha avuto esito positivo come si apprende dal sito della Federazione.

- La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Taranto, sanzionato lo scorso 7 marzo dal Tribunale Federale Nazionale con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza (Girone C di Serie C) nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. La società era stata deferita a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa."LA CORTE FEDERALE D’APPELLO LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE SEZIONI UNITEcomposta dai Sigg.ri:Mario Luigi Torsello - PresidenteVincenzo Barbieri - ComponenteSergio Della Rocca - ComponenteSalvatore Lombardo - ComponenteDomenico Luca Scordino - Componente (Relatore)Visto il reclamo numero 0098/CFA/2024-2025 proposto dalla Società Taranto FC 1927 S.r.l. in data 17.03.2025;Relatore all’udienza del 28.03.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Domenico Luca Scordino e uditi l’Avv. Simone Negro per la reclamante e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale;ha pronunciato il seguente:Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.".