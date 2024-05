Serie C: respinto il ricorso del Taranto, ecco il programma definitivo di playoff e playout

contro la sentenza del 7 marzo del Tribunale Nazionale federale, confermata in secondo grado dalla Corte federale d'Appello il 16 aprile, che aveva sanzionato il club con 4 punti di penalizzazione per irregolarità amministrative relative ai mesi di settembre e ottobre 2023.— Non cambia nulla nella classifica di Serie C Girone C, la squadra di Capuano ai playoff dovrà affrontare come previsto il Latina.Ecco il calendario dei playoff di Serie CGirone Apromosso in B Mantova

retrocesse in D Alessandria e Pro Sestoplayoff – 1° turno fase a gironi (4 maggio) Atalanta U23-Trento; Legnago-Lumezzane; Giana-Pro VercelliTriestina entra al secondo turno della fase a gironi (7 maggio)Vicenza entra al primo turno della fase nazionale (11-14 maggio)Padova entra al secondo turno della fase nazionale (18-21 maggio)playout (12-19 maggio) Fiorenzuola-Novara.Girone Bpromosso in B: Cesenaretrocesse in D: Olbia e Fermanaplayoff – 1° turno fase a girone (4 maggio) Gubbio-Rimini; Pescara-Pontedera; Juventus Next Gen-Arezzo

Perugia entra al secondo turno della fase a gironi (7 maggio)Carrarese entra al primo turno della fase nazionale (11-14 maggio)Torres entra al secondo turno della fase nazionale (18-21 maggio)playout (12-19 maggio) Recanatese-Vis PesaroGirone CPromossa in B Juve Stabiaretrocessa in D Brindisiplayoff – 1° turno fase a gironi (4 maggio) Taranto-Latina; Picerno-Crotone; Cerignola-GiuglianoCasertana entra al secondo turno della fase a gironi (7 maggio)Benevento e Catania (vincitrice Coppa Italia) entrano al primo turno della fase nazionale (11-14 maggio)

Avellino entra al secondo turno della fase nazionale (18-21 maggio)playout (12-19 maggio) Monterosi-Potenza; Francavilla-Monopoli