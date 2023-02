Nell’ultimo giorno di mercato può succedere di tutto, anche che un allenatore chiami il direttore sportivo per bloccare una cessione: “No, il mio attaccante non si muove”. Ricostruiamo: siamo ad Avellino, l’allenatore è l’ex Cagliari Rastelli. In attacco ci sono Gambale e Trotta e sono appena arrivati anche Tounkara e Marconi.



Su Gambale - di proprietà del Montevarchi e in prestito con diritto di riscatto all’Avellino - c’è mezza Serie C, ma il Latina trova l’accordo superando il Monopoli all’ultima curva. Tutto fatto, anzi no. Rastelli chiama i suoi dirigenti: “Gambale non si tocca”. Il giocatore non si è mai impuntato per restare ma sa che l’allenatore punta su di lui per centrare i playoff: 3 gol e 2 assist in 10 partite da titolare, Gambale al centro dell’Avellino.