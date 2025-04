Serie C, rinviate le partite del Girone C per il funerale di Papa Francesco: quando si gioca

GETTY

A causa del funerale di Papa Francesco di sabato 26 aprile tutte le partite di quel giorno sono state rinviate, incluse quelle del Girone C di Serie C, valide per la 38^ e ultima giornata. Si giocheranno domenica 27 aprile.



IL COMUNICATO - "La Lega Pro, preso atto della comunicazione del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che recepisce le indicazioni contenute nel DPCM odierno, dispone che le sottoindicate gare, a parziale modifica del com. uff. n.112/DIV del 17.02.2025, vengano posticipate nella data e con l’orario di seguito riportati:

DOMENICA 27 APRILE 2025*

GIRONE C

ACR MESSINA JUVENTUS NEXT GEN Ore 20.00

AUDACE CERIGNOLA LATINA Ore 20.00

AVELLINO TEAM ALTAMURA Ore 20.00

AZ PICERNO FOGGIA Ore 20.00

CAVESE SORRENTO Ore 20.00

GIUGLIANO BENEVENTO Ore 20.00

POTENZA CATANIA Ore 20.00

TRAPANI CASERTANA Ore 20.00