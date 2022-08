Il mese di agosto è da tradizione, costantemente stretta nella morsa di. Questa stagione, ovviamente, non ha fatto eccezione e, anzi, si è arrivati alla soluzione più drastica possibile:. Il ricorso del Campobasso dopo l’esclusione del campionato, infatti, sarà valutato solo il 25 agosto dal Consiglio di Stato,, prevista per il mese corrente.Il debutto delle squadre, infatti, era in programma per il weekend del 21 agosto, con il. Inevitabilmente, complici tutte le incertezze legate al futuro delle squadre, si è dovutoil programma di giornata (ancora da sorteggiare). Stesso discorso, anche se con una base di certezza maggiore, per il campionato, che sarebbe dovuto partire la settimana successiva. Niente da fare,, salvo ulteriori imprevisti che le parti dovranno in ogni modo cercare di scongiurare.Parlare ancora della necessità di intervenire con riforme strutturali sull’ordinamento sportivo è divenuto, ma fare i conti con la burocrazia non è mai facile. Ecco perché il consiglio direttivo sta studiando delleed evitare che in futuro ci si possa trovare ancora una volta in situazioni come queste. Raccogliendo alcune testimonianze di addetti ai lavori provenienti da altri stati è emersa la, a maggior ragione quando si è a ridosso dell’inizio del campionato. La più triste delle commedie all’italiana, verrebbe da dire.