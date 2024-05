Serie C, rissa ed espulsioni in Pescara-Juventus Next Gen: cos'è successo nel finale

Ci si gioca la stagione ine si vede... Nei playoff di categoria - e nel caso nel secondo turno, quello che dà l'accesso alla fase nazionale - è da registrare unascattata nel. I bianconeri sono passati pern Abruzzo e hanno superato il turno non senza qualche polemica e tanta tensione.Dopo una gara equilibrata ma ben condotta dai bianconeri, che si erano portati sul 2-0, la rete degli abruzzesi aveva riaperto la contesa nel finale. Riversatisi in avanti però gli stessi hanno subito gol da, una rete che ha sancito il 3-1 finale, ha chiuso la qualificazione e fatto scattare la bagarre.

Il gesto ha provocato unache ha portato auno per parte. Sono andati in anticipo in doccia Luca, attaccante del Pescara, e, centrale della Juventus Next Gen.