SERIE C - RITORNO DEI PLAYOUT

E' tempo di verdetti incon le gare di ritorno dei playout, che si giocano in questo sabato 17 maggio 2025. Alle 15 ilbatte 1-0 ile forte dello 0-0 dell'andata si salva, condannando i siciliani alla retrocessione in D. Alle 17.30 la Pro Vercelli ospita la Pro Patria (0-1 all'andata). Alle 20, invece, gli ultimi tre match: Triestina-Caldiero Terme (0-0 all'andata), Lucchese-Sestri Levante (1-2 all'andata) e Spal-Milan Futuro (0-1 all'andata).-Messina (0-0, 1-0)Pro Vercelli-Pro Patria (0-1,Triestina-Caldiero Terme (0-0,

Lucchese-Sestri Levante (1-2,Spal-Milan Futuro (0-1,- Al termine della doppia sfida la squadra sconfitta retrocederà, mentre l'altra conquisterà la salvezza. In caso di parità dopo i 180 minuti regolamentari, rimarrà in Serie C la squadra meglio piazzata in classifica al termine della regular season.