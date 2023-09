Salta un'altra panchina in Serie C. In seguito alla sconfitta in casa per 3-2 col Taranto, il Monterosi Tuscia ha deciso di esonerare Fabrizio Romondini, offrendo l'incarico di nuovo allenatore a Roberto Taurino. La squadra è penultima in classifica con 2 punti raccolti nelle prime cinque giornate di campionato.