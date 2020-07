Reggiana-Novara (calcio d'inizio alle ore 20.30) e Bari-Carrarese (ore 20.45) sono le due semifinali playoff della Serie C. Gare secche: in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, ci saranno i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. In palio c'è la qualificazione alla finale di mercoledì al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove si conoscerà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Monza, Vicenza e Reggina.



Al San Nicola va in scena la sfida tra il Bari di De Laurentiis (il tecnico Vivarini è ancora imbattuto) e la Carrarese allenata da Silvio Baldini, che fa partire dalla panchina gli esperti bomber Tavano e Maccarone. Padroni di casa favoriti anche nell'altra semifinale tra le Reggiana di Alvini e il Novara di Banchieri, che punta su Pablo Gonzalez.



Serie C - Play Off Promozione



Reggiana-Novara (ore 20.30)



Bari-Carrarese (ore 20.45)