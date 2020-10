La Serie C a brevissimo raggio dopo le partite del weekend per il turno infrasettimanale. Sono stati diversi i risultati a sorpresa, tra cui il colpo esterno delsul campo del Perugia, la vittoria delcontro la Juve Stabia e il successo delnel big match contro l'Alessandria. Chi invece non ha deluso, ma ha comunque dato spettacolo è stato il, capace di portare a casa i tre punti grazie ad una prestazione folle, con le reti decisive arrivate solo negli ultimi minuti di gara., partita con i favori del pronostico per vincere il campionato e ancora ferma a quattro punti,. Ne approfitta la, che sbriga la pratica Pontedera e si porta al primo posto insieme allo stesso Lecco. Vincono anchetutte appaiate a sei punti alle spalle della coppia di testa.. Vittoria anche per la, che dopo il successo di domenica proprio contro i romagnoli, ha avuto ragione del Modena nella partita di cartello della giornata. Primo successo anche per il, che vince 3-1 contro il Mantova e si rilancia dopo le prime due uscite che erano stato piuttosto deludenti., che gli permette di portarsi nella zona alta della classifica. Continua a vincere anche la sorprendente, capace di superare per 2-1 la Vibonese e bissare il successo di domenica contro la Virtus Francavilla.Chi ha rubato tutte le luci della ribalta, però, è stato il Bari di De Laurentiis, che ha portato a casa i tre punti nella trasferta contro la Cavese. Nulla di strano, non fosse per il modo in cui è nato questo successo:. Il Bari ha dimostrato tutti i motivi per i quali è considerato il favorito del girone andando a prendersi la vittoria a tempo scaduto. Dopo le tante delusioni della stagione passata, questo sembra essere davvero il campionato giusto per il ritorno in B del Bari,