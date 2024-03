Serie C, Shpendi come Hubner: il trascinatore del Cesena infiamma anche il mercato

Andrea Robertazzi

E' esploso Cristian Shpendi, ma questa non è una novità. L'attaccante albanese del Cesena ieri sera a ha centrato il ventesimo gol stagionale con la maglia bianconera: numeri che in Romagna (tra i professionisti) non si vedevano da quasi trent'anni, quando Hubner ne segnò 22 in Serie B nella stagione 1995/96. Un'era geologica quando si parla di pallone. Ma il classe 2003 ha dimostrato di aver voglia di infrangere ogni record: da quello di gol a quello di punti col Cesena, con la marcia promozione che è ripresa una settimana dopo lo stop contro la Carrarese (il secondo in campionato).



SIRENE - La stagione del campioncino bianconero, ovviamente, non sta passando inosservata anche ad altissimi livelli. Gli occhi della Serie A sono ben aperti sul profilo del centravanti che così bene sta figurando alla prima stagione da titolare in carriera. La prima, perché un anno fa era stato il gemello Stiven ad avere la possibilità di guidare l'attacco bianconero, gettando un po' di ombra su Cristian. Che quest'anno ha deciso di rifarsi in maniera eccezionale, suscitando l'interesse di Fiorentina e soprattutto Sassuolo. In particolar modo i neroverdi ci stanno pensando concretamente, ma molto dipenderà dal finale di stagione: se gli emiliani dovessero retrocedere in B, difficilmente il Cesena andrebbe a rinforzare una (potenziale) diretta concorrente. E il valore? Stiven è stato venduto l'estate scorsa per oltre 2 milioni di euro: una cifra che difficilmente sarà sufficiente per portare via dalla Romagna Cristian, che continua a macinare gol e vedere aumentare il proprio valore.



PROVA DEI 9 - Non solo il Cesena, che batte 2-0 il Gubbio e mantiene 9 lunghezze di vantaggio sulla Torres, arrivano conferme importanti anche per Mantova e Juve Stabia, che allungano sulle inseguitrici e provano a 'rompere' la corsa promozione. Nel Girone A il Padova, infatti, è caduto a sorpresa sul campo della Giana Erminio, scivolando a 9 punti dalla capolista sempre più in fuga dopo una stagione tra le più sorprendenti della storia della C (partito ad agosto per salvarsi, il Mantova si è rivelato una delle migliori squadre dell'intero torneo). 9 i punti di vantaggio anche per la Juve Stabia, che approfitta dello stop del Benevento per dare una spallata al campionato che a un mese dalla fine della stagione potrebbe rivelarsi decisiva.