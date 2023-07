Una stagione che inizia senza intoppi, con le iscrizioni definite per tempo, l’apertura del campionato entro i tempi previsti e una grande coesione del movimento. La Serie C continua a sperare, anno dopo anno, che possano essere queste le parole più adatte a descrivere i mesi di luglio e agosto, ovvero quelli che precedono l’avvio della stagione regolare: speranza che viene puntualmente disattesa anno dopo anno. E anche la stagione 2023/24, ovviamente, non sta facendo eccezione.



I PROBLEMI - E’ pressoché certo, infatti, il rinvio della prima giornata di campionato, inizialmente prevista per il 27 di agosto, che con ogni probabilità slitterà a settembre per tutti i problemi legati a ricorsi e ripescaggi. Lo stesso discorso vale per la Coppa Italia, ancora in alto mare a causa dell’impossibilità di definire le partecipanti. Come ogni estate, si resterà in attesa delle decisioni di Consiglio Federale (4 agosto) e Consiglio di Stato (29 agosto), che dovranno mettere un punto al consueto caos estivo. Intanto tifosi e società restano alla finestra, in attesa di scoprire il loro destino. Una triste pratica, alla quale però sono abituati da anni…