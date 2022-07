Quando la strada verso l’inizio del campionato sembrava ormai in discesa, è arrivatae, di fatto, rimandando il tutto al due agosto.quindi, pur concerte del posto in caso di conferma dell’esclusione definitiva di Campobasso e Teramo, in attesa che arrivi la, attesa appunto per l’inizio del mese di agosto.Questa battuta d’arresto ha inevitabilmente portato al congelamento delle procedure relative alla creazione dei gironi, ancora oggetto di discussione tra le istituzioni e i club, e al sorteggio dei calendari,. Non si saprà, in buona sostanza, nulla di definitivo fino a due settimane dall’inizio del campionato: una condizione che avrebbe dell’insolito, se si parlasse di un altro torneo. Perché negli ultimi anni la Serie C è stata costretta a fare i conti ripetutamente con situazioni di questo tipo.Nel frattempo ci sono voci ufficiose che parlano della volontà della Lega Pro di. Una scelta che, se confermata, sarebbe estremamente particolare se si considera che la quasi totalità dei club dell’Emilia-Romagna è collocata nel B e, al tempo stesso, quelli del Piemonte nell’A. La decisione,, non è ancora definitiva eproprio in virtù della ferma opposizione delle società, che andrebbero incontro a spese decisamente più ingenti sotto il profilo delle trasferte e, soprattutto, perderebbero la possibilità di giocare alcune delle partite più attese dalle rispettive tifoserie.