Serie C, sorteggiati i playoff del primo turno della fase nazionale: date, regolamento e dove vederli

E' stato sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Le dieci squadre, cinque teste di serie e cinque no, rimaste in corsa per la promozione in Serie B, si affronteranno. Le vincenti raggiungeranno, al secondo turno, Vicenza, Ternana e Audace Cerignola.

LE QUALIFICATE - Dai playoff delle fasi a gironi sono arrivate a quelli nazionali Atalanta U23, Giana Erminio, Vis Pesaro, Catania, Crotone e Pescara. Che hanno raggiunto Feralpisalò, Torres, Monopoli, già ai nazionali in quanto terze dela regular season, e il Rimini, vincitore della Coppa Italia Serie C.

Atalanta U23-Torres

Giana Erminio-Monopoli

Catania-Pescara

Crotone-Feralpisalò

Vis Pesaro-Rimini

Le teste di serie dei cinque playoff sono che avranno il ritorno in casa. Dalle urne sono uscite i seguenti playoff.



DOVE VEDERLA - I playoff di Serie C sono visibili su Sky Sport, Sky Go e Now Tv. Possono essere visti tramite Sky o, in alternativa, su NOW TV accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Anche in questo caso, è necessario aver sottoscritto l'abbonamento con la piattaforma online.

Le squadre con il punteggio più alto al termine dei passeranno al turno successivo. In caso di parità di differenza reti al termine delle due partite non sono previsti i supplementari: passerà al secondo turno la