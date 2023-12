E' un momento molto complicato quello in cui si trova la Juventus Next Gen, probabilmente. Perché mai come in questa stagione i giovani talenti bianconeri si stanno trovando ad affrontare una crisi che rischia di essere addirittura letale per il futuro del progetto. La penultima posizione in classifica - anche se con una classifica molto corta -Come noto, la Juventus Next Gen non può giocare tra i dilettanti, quindi l'eventuale retrocessione sul campo sancirebbe la sua esclusione da tutti i campionati professionistici, eccezion fatta per eventuali ripescaggi (per altro molto frequenti in Serie C).legato alla seconda squadra. E i risultati da questo punto di vista non sono affatto confortanti: la sconfitta arrivata nell'ultimo turno contro la Fermana ultima ha trascinato i bianconeri a un passo dal baratro.Per un'U23 che piange, ce n'è una che sorride:. I nerazzurri nell'ultima giornata di campionato hanno superato la Pro Sesto portandosi al quinto posto, in piena zona playoff. Anche se a distanza siderale dalle prime, con il sorprendente Mantova che continua a guidare con autorevolezza la classifica, l'Atalanta si sta rendendo protagonista di una stagione di assoluto livello. Molto bene anche, che dopo anni di purgatorio si sono finalmente riprese un: finisce 1-1 lo scontro tra Cesena e Torres, con i bianconeri che mantengono la vetta della classifica e la palma di grandissima favorita del campionato. Buona notizia anche per i sardi, che hanno confermato quanto di buono fatto fino a questo punto, giocandosela alla pari con la migliore squadra dell'intero campionato. Continua a preoccupare, invece, lache mette a referto il quarto pareggio consecutivo e rimane ancorata al treno delle ultime: ad appena un punto dalla Juve penultima e a quattro dalla Fermana ultima.. La classifica resta comunque cortissima, con le prime sette squadre racchiuse in appena nove punti: si tratta del girone finora più equilibrato e combattuto, con almeno quattro squadre - almeno sulla carta - che restano decisamente in corsa per la