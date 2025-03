Serie C, Taranto estromesso e Messina penalizzato: come cambia la classifica del Girone C

Oltre alla decurtazione dei punti al club siciliano infatti, dopo la decisione del TNF vengono anche cancellati tutti i risultati ottenuti dal Taranto nel corso della stagione e questo comporta una riduzione di punti a tutte le formazioni che avevano ottenuto un risultato positivo contro i rossoblù.- Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Taranto (Girone C di Serie C) con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. Il TFN ha inoltre sanzionato con 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva la Lucchese (Girone B di Serie C) e con 4 punti di penalizzazione il Messina (Girone C di Serie C) e la Triestina (Girone A di Serie C).

Le quattro società, con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, erano state deferite lo scorso 3 marzo a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa.Audace Cerignola 60Avellino 55Monopoli 49Benevento 46Potenza 44Crotone 43Catania 38 (1 punto di penalizzazione)Picerno 38Trapani 38Giugliano 36Sorrento 35Cavese 33Juventus Next Gen 33Foggia 30Team Altamura 29Latina 27Casertana 22Messina 15 (4 punti di penalizzazione)Turris 5 (11 punti di penalizzazione)