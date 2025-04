Serie C, termina il Girone C: playout Foggia, Casertana salva. Trapani fuori dai playoff

un' ora fa



Si è concluso anche il Girone C della Serie C con le partite giocate alle 20 di stasera. Il Foggia va ai playout contro il Messina per effetto del pareggio per 0-0 ottenuto a Picerno, mentre è salva la Casertana, che ha vinto a Trapani 0-1 escludendo così il Trapani stesso dai playoff. Il Giugliano è dunque l'ultimo qualificato per i playoff.