Il futuro della Triestina è tutto da scrivere. Dopo aver chiuso la stagione al sesto posto ed essere uscita al primo turno playoff contro la Virtus Verona (0-1), ora i riflettori sono accesi sul futuro del club. Fin dal suo arrivo nel 2016 il presidente Mario Vittorio Biasin ha sempre detto di voler riportare il club in Serie B, nell'ultimo periodo sono arrivati degli interessamenti per rivelare la società con avvocati e intermediari che si sono fatti avanti: tutte le proposte sono state rispedite ai mittenti, ma non è escluso che il presidente possa davvero lasciare il club se dovesse arrivare un'offerta convincente. Domani ci sarà un vertice con i dirigenti per fare il punto sulla nuova stagione e discutere anche su quello che potrebbe essere il futuro della società. Per la Triestina si prospettano mesi caldi, Biasin può lasciare.