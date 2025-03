Serie C, Triestina penalizzata: come cambia la classifica del Girone A

Con questa decisione, la formazione alabardata scivola al quartultimo posto della classifica, riaprendo di fatto il discorso playout. Analizziamo come cambia la classifica.- Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Taranto (Girone C di Serie C) con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. Il TFN ha inoltre sanzionato con 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva la Lucchese (Girone B di Serie C) e con 4 punti di penalizzazione il Messina (Girone C di Serie C) e la Triestina (Girone A di Serie C).

Le quattro società, con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, erano state deferite lo scorso 3 marzo a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa.Padova 69L.R. Vicenza 66Feralpisalò 55AlbinoLeffe 44Virtus Verona 43Trento 43Novara 42 (2 punti di penalizzazione)Atalanta U23 41Alcione 40Renate 40Giana Erminio 40Lumezzane 37Arzignano Valchiampo 35Pergolettese 35Lecco 33Pro Vercelli 31Triestina 25 (4 punti di penalizzazione)Pro Patria 22Caldiero Terme 21Union Clodiense 18