Getty Images

Serie C, Troise esonerato dopo lo sfogo del presidente: "Ho visto giocare una marea di teste di c…" VIDEO

Cristian Giudici

un' ora fa



L'Arezzo sceglie Christian Bucchi come nuovo tecnico. Il club toscano ha esonerato l'allenatore Emanuele Troise dopo il pareggio per 0-0 sul campo del Gubbio. La squadra è in zona playoff al sesto posto in classifica con 40 punti raccolti in 25 giornate di campionato nel girone B della Serie C.



IL COMUNICATO - L’ S.S. Arezzo comunica di aver sollevato, con effetto immediato, il Sig. Emanuele Troise dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, nonché l’allenatore in seconda, Sig. Domenico di Cecco.

La Società desidera esprimere il proprio ringraziamento ai Mister per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati nel corso di questi mesi di lavoro, augurando loro le migliori fortune per il proseguimento della loro carriera professionale.



Il presidente Guglielmo Manzo si era sfogato in conferenza stampa dopo la precedente sconfitta in casa per 4-2 col Pontedera: "A fine partita sono entrato negli spogliatoi e ho fatto quello che farebbe un presidente sano di mente, mi sono incazzato come una iena. Ho spiegato che questa è l'umiliazione più brutta perché per la prima volta abbiamo visto i nostri tifosi abbandonare la curva, anche io avrei fatto lo stesso. Mi vergogno, il primo responsabile sono io perché gli uomini li ho scelti io. Ho visto una marea di teste di cazzo giocare a pallone senza il minimo impegno e senza amore per la maglia, li ho già mandati tutti in ritiro a tempo indeterminato. Uso certe parole perché sono abituato a un linguaggio di strada. Se giocava una squadra di terza categoria, probabilmente faceva meglio di noi, abbiamo deluso una città".