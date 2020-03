L'emergenza nazionale legata alla diffusione del Coronavirus ha inciso in maniera decisiva sul regolare svolgimento del campionato di Serie C, con le partite dei Gironi A e B che sono state interamente rimandate. Chi, invece, è sceso in campo durante il weekend è stato il Girone C, con il duello a distanza tra Reggina e Bari che continua a tenere banco. A sorpresa, infatti, la capolista è caduta in casa contro il Monopoli, riaccendendo le speranze dei pugliesi, capaci di superare per 2-1 l'Avellino e di accorciare le distanze, riportandosi a -7 dal primo posto.



TUTTI AI PIEDI DI ANTENUCCI - Uomo simbolo, non solo di questa giornata, ma di tutta la stagione del Bari, è Mirko Antenucci (foto profilo Instagram Antenucci), ex capitano della Spal che in estate aveva sorpreso tutti decidendo di accettare il richiamo della Serie C. ''Qui solo per il Bari'' aveva detto alla viglia dell'inizio del campionato e i fatti hanno dimostrato che Antenucci ha sposato la causa dei pugliesi al 100%. La sua stagione infatti, fino a questo punto, è assolutamente da incorniciare: 19 gol in campionato, capocannoniere non solo del Girone C, ma dell'intero campionato, e 2 in Coppa Italia, per un totale di 21 reti in 30 presenze. Il tutto condito da 3 assist e da prestazioni da leader assoluto, che i numeri non possono raccontare.



SOGNO B - Il sogno legato alla promozione diretta in Serie B, ovviamente, resta molto complicato, perché la Reggina ha dimostrato durante il corso della stagione di essere un avversario temibilissimo e forse più pronto al grande salto. Poi, però, ci saranno anche i playoff e allora tutte le squadre dovranno fare i conti con il Bari e con Mirko Antenucci, protagonista assoluto di quella che può essere la stagione della rinascita per uno dei club più importanti del nostro calcio.



LE ALTRE - Detto di Reggina e Bari, bisogna registrare il salto avanti del Monopoli, che grazie al successo esterno sul campo della capolista si porta a -9 dal primo posto. Successi anche per Potenza, 2-0 al Catanzaro, e Catania, 2-1 alla Vibonese, con gli etnei che dopo un periodo complicato sembrano aver ritrovato fiducia e sicurezze.



Risultati: Reggina-Monopoli 0-2; Rende-Viterbese 0-0; Rieti-Sicula Leonzio 1-2; Catania-Vibonese 2-1; Bari-Avellino 2-1; Paganese-Teramo 0-0; Potenza-Catanzaro 2-0; Ternana-Bisceglie 2-2; Virtus Francavilla-Picerno 1-2; Casertana-Cavese 2-0.



Classifica: Reggina 66, Bari 59, Monopoli 57, Potenza 55, Ternana 51, Catania 44, Catanzaro 42, Teramo 41, Viterbese 39, Vibonese 38, Virtus Francavilla 37, Avellino 37, Cavese 37, Casertana 35, Paganese 35, Picerno 32, Sicula Leonzio 26, Bisceglie 20, Rende 18, Rieti* 12.