Serie C, tutti i colpi finali del mercato invernale: un ex enfant prodige torna a casa, Zanellato-Crotone. Colpo Atalanta

Alessandro Di Gioia

Botti finali anche per quanto riguarda il mercato di Serie C. Le compravendite terminano alle 20, come per tutte le categorie in Italia: nell'ultima giornata sono stati però diversi e variegati i colpi messi a segno dai diversi club dei tre gironi. Nelle ultime ore si sono concretizzate parecchi acquisti e cessioni, qui un riepilogo degli affari più importanti.



IL GIRONE A - L'Atalanta Under 23 dice addio ad Alessandro Mallamo: il centrocampista ha firmato con il Sudtirol e sale dunque di categoria. Colpo per la Virtus Entella: ha firmato l’attaccante Matteo Casarotto, che arriva dalla Virtus Verona. Scambio tra i difensori Luca Stanga e Riccardo Oddi, tra Rimini e Fiorenzuola: sono entrambi ex Milan, il primo aveva anche esordito in Serie A. l'AlbinoLeffe chiude per l’arrivo in prestito dal Trento dell’esterno sinistro classe 2003 Filippo Ercolani. Anche la FeralpiSalò fa la spesa in C: è fatta per l’arrivo del centrocampista Christopher Attys dal Trento, in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di salvezza. L'ex Juve Luca Clemenza lascia la Virtus Entella per trasferirsi al Sestri Levante, mentre il Lumezzane preleva in prestito secco dall’Arezzo l'ala sinistra classe 1997 Mattia Iori. In chiusura lo scambio Ferro-Beghetto tra la Pro Sesto e il Pisa, mentre il Vicenza cede il trequartista classe 2002 Kaleb Jimenez all’Atalanta, che inizialmente lo aggrega all'Under 23.



IL GIRONE B - La Fermana chiude per il prestito di Giuseppe Giovinco dalla Virtus Francavilla. Doppio movimento in entrata e in uscita per l'Olbia: ufficiale l’arrivo dell’attaccante Lorenzo Catania dal Novara, mentre l’attaccante Gianluca Contini lascia invece i sardi e va alla Virtus Francavilla. La Vis Pesaro cede in prestito alla Ternana, con obbligo di riscatto in caso di salvezza, il difensore Riccardo Zoia, mentre l'Arzignano Valchiampo ha chiuso per l’arrivo dalla Torres dell’attaccante classe 1998 Simone Menabò. Colpo di grande nome per il Cesena: ufficiale l’arrivo di Jonathan Klinsmann, classe 1997, figlio dell'ex Inter Jurgen, in precedenza ai Los Angeles Galaxy. L'Ancona vuole l'attaccante Mattia Finotto dalla Triestina. Il Pescara ufficializza l’arrivo dalla Fidelis Andria dell’attaccante classe 2004 Luca Sasanelli. Il centrocampista Simone Santoro lascia il Perugia e va al Modena, in B.



IL GIRONE C - Il Catania ufficializza la cessione in prestito fino a fine stagione al Taranto di Riccardo Ladinetti, così come il Foggia rende ufficiale l’acquisto a titolo definitivo dall’Alessandria dell’attaccante classe 1998 Kalifa Manneh. I rossoneri pugliesi sono scatenati, hanno chiuso quattro colpi in giornata: oltre al sopra citato, arrivano anche l'ex Inter Silvestro, l'esterno Rolando e l'attaccante Gagliano dal Padova, oltre all'ex Manchester United Ercolani. L'Audace Cerignola sta provando a prendere Silipo dal Monterosi. Il Monopoli, ufficializza il ritorno di Francesco Grandolfo, enfant prodige ex Bari. Triplo colpo proprio per il Monterosi, dopo Eusepi e Crivello è fatta anche per Fabio Scarsella, centrocampista che arriva dal Vicenza. Interesse da parte del Brindisi per l’attaccante classe 2002 del Bologna Mattia Pagliuca, mentre rischia di saltare lo scambio Felipe-Di Noia tra Crotone e Foggia, con i pitagorici che riprendono l'ex Milan Nicolò Zanellato dal Catania e pensano a Rispoli dal Cosenza.