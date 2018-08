La Serie C e l’AIC si sono riuniti ieri a Roma, chiedendo ufficialmente alla FIGC una proroga, riguardante la chiusura ufficiale del calciomercato: dopo un’estate così travagliata a causa delle vicissitudini che hanno coinvolto tanti club di Serie B e C, si è stabilito che il sorteggio dei calendari del prossimo campionato di Lega Pro avverrà l’8 settembre. La Lega Pro coadiuvata dall’AIC ha chiesto formalmente alla FIGC una proroga, con la campagna acquisti che verrebbe chiusa definitivamente il 31 agosto. A confermare la richiesta, lo stesso presidente della Serie C, Giovanni Gravina: "Ho chiesto ufficialmente una proroga alla FIGC, in modo che nessun club possa considerarsi danneggiato dalla situazione."