Salta una panchina illustre nel campionato di Serie C, girone A. Dopo la pesante sconfitta sul campo del Trento, la terza consecutiva tra campionato e Coppa Italia, Aimo Diana è stato esonerato dal Vicenza. Questa la nota ufficiale del club: "La Società LR Vicenza comunica che il sig. Aimo Diana è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi l’Allenatore in Seconda Alessio Baresi, il Preparatore Atletico Esteban Anitua, il Collaboratore Tecnico Giampaolo Saurini e il Match Analyst Alessandro Belleri. Il Club desidera ringraziare mister Diana e lo staff per l’impegno profuso in questi mesi e augura loro il meglio per il proprio futuro”.