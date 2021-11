Con una nota ufficiale, la Giana Erminio ha comunicato l'esonero dell'allenatore Oscar Brevi: "A.S. Giana Erminio, nella persona del presidente Oreste Bamonte, comunica di aver sollevato mister Oscar Brevi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La decisione, maturata nella giornata odierna, è stata presa dopo attenta riflessione, per la salvaguardia e nell’esclusivo interesse della squadra. È stato invece confermato per intero il resto dello staff tecnico. Che andrà ad affiancare il nuovo allenatore, il cui nome sarà reso noto il più presto possibile. A mister Brevi vanno ringraziamenti per il lavoro svolto alla Giana, con l’augurio delle migliori fortune professionali".