Serie C, UFFICIALE: la manita di Rimini costa la panchina a Gaburro, l'Olbia a un ex calciatore di Zeman

un' ora fa



Salta la panchina dell'Olbia in Serie C. In seguito alla sconfitta per 5-0 a Rimini, il club sardo ha esonerato l'allenatore Marco Gaburro, promuovendo alla guida della prima squadra il tecnico della Primavera, Oberdan Biagioni (ex calciatore del Foggia ai tempi di Zeman-landia e dell'Udinese). La squadra è ultima in classifica nel girone B a pari punti con la Fermana, a quota 25 in 34 giornate di campionato.



IL COMUNICATO - La società Olbia Calcio comunica di aver sollevato il Sig. Marco Gaburro dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei Guardiani del Faro e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro. La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera, Oberdan Biagioni.