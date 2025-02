Serie C, ufficiale: la Spal cambia allenatore dopo il ko contro Milan Futuro

Getty Images

(ex difensore di Verona, Udinese, Liverpool, Napoli, Palermo e Sunderland), esonerato dopo la sconfitta in casa per 2-1 contro il Milan Futuro. In carriera ha allenato anche Crema, Ravenna, Renate e Pro Vercelli. Lascia la squadra in zona playout al sedicesimo posto in classifica con 24 punti raccolti in 25 giornate di campionato nel girone B della Serie C.- SPAL comunica di aver affidato la guida della prima squadra a Francesco Baldini con cui ha sottoscritto un contratto fino al 30.06.2026.

Baldini inizia la carriera di allenatore nel 2011-2012 con gli allievi nazionali del Bologna, passando successivamente alla guida della squadra Primavera.Nel 2014 allena il Sestri Levante in Serie D, chiudendo il girone al secondo posto e vincendo i play-off nazionali.Nella stagione 2016-2017 guida l'Imolese in Serie D, ottenendo un secondo posto in classifica.Torna nel calcio giovanile, allenando l'Under 17 della Roma vincendo campionato e supercoppa di categoria. Successivamente allena la Primavera della Juventus.Nella stagione 2024 guida il Trento, chiudendo al decimo posto e qualificandosi per i play-off.

A luglio 2024 viene ingaggiato dal Lecco in Serie C, per poi essere sostituito lasciando la squadra undicesima in classifica.Completano lo staff di Mister Baldini:Luciano Mularoni, Vice AllenatoreDiego Gemignani, Preparatore AtleticoDavide Bertaccini, Preparatore dei PortieriClaiton Dos Santos Machado, Collaboratore Tecnico.