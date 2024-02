Serie C, UFFICIALE: nuovo ribaltone sulla panchina del Brindisi

Altro cambio di allenatore in Serie C. In seguito alla sconfitta per 2-0 nel posticipo di lunedì sera in casa contro il Foggia, il Brindisi ha esonerato il tecnico Giorgio Roselli, richiamando in panchina Ciro Danucci. La squadra è ultima in classifica con 17 punti raccolti in 27 giornate di campionato nel girone C.



IL COMUNICATO - Brindisi FC comunica di aver sollevato dall'incarico Giorgio Roselli. Il club biancazzurro ringrazia il tecnico per la professionalità e l'impegno profuso sin qui. Contestualmente si comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra a Ciro Danucci, che verrà affiancato da Marco Perrone nel ruolo di allenatore in seconda e da Nicola Losacco in qualità di collaboratore tecnico.