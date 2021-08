Con una nota ufficiale, la FIGC comunica che la Paganese potrà partecipare al prossimo campionato di Serie C:



Il Presidente Federale

- vista della decisione del Collegio di Garanzia del CONI - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - n. 61, depositata il 2 agosto 2021, con la quale è stato accolto il ricorso della società Paganese Calcio 1926 S.r.l. avverso la non ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, deliberata dal Consiglio Federale il 15 luglio 2021;



- ritenuto necessario concedere un ulteriore termine per la conferma, quali giovani di serie in rapporto di addestramento tecnico, dei calciatori appartenenti alla classe 2002;



- vista la delega all’uopo conferita dal Consiglio Federale;



- d’intesa con i Presidenti delle Componenti



d e l i b e r a



di prendere atto della decisione del Collegio di Garanzia del CONI - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - n. 61, depositata il 2 agosto 2021, con conseguente ammissione della società Paganese Calcio 1926 S.r.l. al Campionato di Serie C

2021/2022;



di concedere alla società Paganese Calcio 1926 S.r.l., il termine del 13 agosto 2021, per la conferma, quali giovani di serie in rapporto di addestramento tecnico, dei calciatori appartenenti alla classe 2002.