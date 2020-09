Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con l'esito della Camera di consiglio, ha accolto il deferimento e inflitto 4 punti di penalizzazione al Catania per i problemi della passata gestione, inibizione di 4 mesi per Giovanni Astorina e ammenda di € 500 per la contestata recidiva.



Il Collegio di Garanzia del Coni presieduto da Raffaele Squitieri ha respinto i ricorsi presentati il 16 e 17 settembre da Pianese e Rende contro Figc, Lega Pro e Bisceglie per la riammissione in Serie C dei pugliesi.