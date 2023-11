La Procura della Figc ha inflitto un punto di penalizzazione in classifica all'Alessandria (serie C) per non aver provveduto, entro il termine del 15 settembre 2023, al versamento di quota parte delle ritenute Irpef relative alla mensilità di giugno 2023 dovuta ai tesserati (per un importo pari a euro 29.055,35). Inibito per 23 giorni l'amministratore unico e legale rappresentante del club piemontese, Enea Benedetto.