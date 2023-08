Anche per i tre gironi della Serie C è conto alla rovescia per la nuova stagione che prenderà ufficialmente il via il 1° settembre prossimo. Sicuramente ancora una volta sarà all’altezza dei passati tornei in grado di tener alto l’interesse quotidiano di tifosi sempre numerosi ripagati da prestazioni agonistiche e tecniche sempre crescenti. Già accesi i riflettori su questa terza serie proponendo sulla sua lavagna, primo bookmaker a farlo al mondo, le quote in antepost dei vincenti dei tre gironi. Nel girone A il Vicenza e il Padova sono le indiziate numero uno di arrivare prime bancate rispettivamente a 3,25 e a 3,50. Nel Girone B sarà duello tra Spal e Cesena con i primi vincenti a 3,50 ed i secondi a 4,00. Nel girone C, invece, sarà derby campano con l’Avellino vincente a 3 e il Benevento a 3,25.



Queste le quote in antepost di tutte le squadre divise per gironi.



Girone A: Albinoleffe 25.00, Alessandria 20.00, Arzignano 20.00, Atalanta U23 4.00, Fiorenzuola 35.00, Giana Erminio 20.00, L.R. Vicenza 3.25, Legnago 25.00, Lumezzane 25.00, Mantova 8.50, Novara 15.00, Padova 3.50, Pergolettese 20.00, Pro Patria 20.00, Pro Sesto 25.00, Pro Vercelli 20.00, Renate 15.00, Trento 10.00, Triestina 4.50, Virtus Verona 25.00, Altro 50.00.



Girone B: Ancona 13.00, Arezzo 25.00, Carrarese 10.00, Cesena 4.00, Fermana 35.00, Gubbio 12.00, Juventus Next Gen 6.00, Lucchese 25.00, Olbia 20.00, Perugia 4.50, Pescara 5.00, Pineto 40.00, Pontedera 35.00, Recanatese 35.00, Rimini 25.00, Sestri Levante 35.00, Spal 3.50, Torres 20.00, Virtus Entella 5.50, Vis Pesaro 30.00, Altro 50.00.



Girone C: Acr Messina 35.00, Audace Cerignola 13.00, Avellino 3.00, Benevento 3.25, Brindisi 35.00, Catania 4.50, Crotone 5.00, Foggia 18.00, Giugliano 30.00, Juve Stabia 25.00, Latina 20.00, Monopoli 18.00, Monterosi Tuscia 20.00, Picerno 18.00, Potenza 18.00, Sorrento 35.00, Taranto 20.00, Turris 25.00, Virtus Francavilla 25.00, Altro 35.00.