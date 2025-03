Serie C, violazioni amministrative: respinto il reclamo del Rimini, confermati i 2 punti di penalizzazione

Violazioni amministrative nel Girone B di Serie C: respinto il reclamo del Rimini, confermati i 2 punti di penalizzazione. La società era stata sanzionata lo scorso 28 gennaio dopo essere stata deferita a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C, confermando la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.



CONFERMATA LA SANZIONE - La società era stata sanzionata lo scorso 28 gennaio dal Tribunale Federale Nazionale dopo essere stata deferita a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa.