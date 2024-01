Serie C, vola l'Atalanta U23 di Bonfanti: 'l'erede' di Scalvini che piace a Gasperini

Andrea Robertazzi

Una stagione eccezionale quella dell’Atalanta U23, che al debutto nel campionato di Serie C sta mostrando cose notevolissime, tanto in termini di gioco quanto di risultati. Lo dimostrano i punti, addirittura 36 in 21 partite (quarto posto in classifica), ma anche le prestazioni dei giovani talenti nerazzurri. Su tutti quelle di Bonfanti, match winner contro il Trento, difensore di assoluto valore che si candida al ruolo di erede di Scalvini.



TALENTO TRA I TALENTI - Bonfanti è uno dei giocatori più promettenti di questa nidiata nerazzurra, che tanto bene sta facendo in Serie C. E lo dimostra anche un passato nel quale, molto spesso, è stato affiancato a Scalvini - sia nelle giovanili della Dea che in Nazionale. E chissà che, complici anche le sirene di mercato, Bonfanti non possa proprio diventare l’erede di Scalvini nell’Atalanta dei grandi, con la quale ha già mostrato sprazzi di talento. Il '03 piace non poco a Gasperini, che vede in lui un grande potenziale in ottica prima squadra. Ma per ora se lo gode l’U23, che continua a volare e a costruire talenti.



IL CAMPIONATO - Il tema dell’Under 23 è caro anche alla Juventus, che dalla propria NextGen ha visto uscire diversi giovani di prospettiva. La stagione bianconera, però, non è buona tanto quanto quella della gemella atalantina. Dopo un avvio horror, con la squadra precipitata in zona playout, i bianconeri stanno provando a risalire la china e hanno agguantato il quattordicesimo posto del Girone B. Sempre più dominato dal Cesena che pur non vincendo a Ferrara contro la Spal, allunga a +3 sulla Torres sconfitta dagli storici rivali del Cavalluccio del Rimini. Nel Girone C invece rallentano le prime tre - tutti fermate sul pari - e il campionato rimane aperto e animato dai rientri di Crotone e Benevento, che accorciano sul gruppo di testo sempre guidato dalla Juve Stabia.