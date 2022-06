Rinforzo in arrivo per l’Aglianese, girone di D di Serie D. Dalla Luparense arriva l’attaccante classe ‘93 Mirco Vassallo, 31 presenze e 7 gol nell’ultima stagione tra Sangiovannese e Luparense. Operazione condotta da Gianluigi Marraffa e Davide Stuto della Best Soccer Management.