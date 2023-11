Grande spavento per l'arbitro di Gavorrano-Sangiovannese. Siamo in Serie D, girone E. La gara è finita 1-0, ma all'inizio del secondo tempo è stata interrotta per 9 minuti perché il direttore di gara Coppola ha involontariamente ingoiato un'ape che gli era entrata in bocca. Accortosi di quello che è successo, l'arbitro è buttato a terra subito soccorso dallo staff medico delle due squadre; dopo un primo momento di preoccupazione e paura, Coppola si è ripreso ed è stato subito tranquillizzato dalle persone intorno a lui.



IL PRECEDENTE - Rientrato tutto, la partita è ricominciata col direttore di gara che è riuscito a concentrarsi di nuovo sul match. Qualche sorriso in tribuna, arrivato solo al termine dell'episodio consapevoli che si è concluso tutto in modo positivo. Un precedente simile era successo in Austria a settembre scorso, quando il centrocampista dello Sturm Graz Serrano è andato di corsa in ospedale per aver ingoiato anche lui un'ape durante la rifinitura prima della gara di Europa League con lo Sporting Lisbona.