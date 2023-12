Daniel Kljajic, difensore classe 2004 dell'Angri, è finito nel mirino di diversi club. Secondo quanto raccolto, il giocatore è monitorato dal Napoli ed è seguito con interesse da numerosi club di Serie C. Bosniaco con passaporto tedesco, Kljajic alla sua prima stagione in Italia si sta mettendo in mostra nell’Angri (società campana che disputa il girone H di Serie D) disputando tutte le partite sin qui giocate dal proprio club, salvo l’ultima perché influenzato (17 presenze tra campionato e coppa condite da una rete). Il ragazzo nasce braccetto di destra ma sa agire come terzino destro e all’occorrenza anche come quinto. Con tanto margine di miglioramento, Kljajic vuole continuare su questi livelli per poter poi fare il salto nei professionisti la prossima estate.