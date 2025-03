Getty Images

Serie D, clamoroso Livorno: perde 7-1 sul campo del Ghiviborgo, secondo ko in campionato contro la stessa squadra

14 minuti fa



Nella ventisettesima giornata del girone E di Serie D è arrivato un risultato davvero clamoroso. Il Livorno capolista è caduto per 7-1 sul campo del Ghiviborgo: sconfitta sorprendente per la portata del risultato, tuttavia gli amaranto restano ben saldi in vetta con 14 punti di vantaggio sul Foligno.



IL SECONDO KO - Per il Livorno quella di oggi è la seconda sconfitta di tutto il campionato, arrivata nuovamente contro l’unica squadra che aveva superato i toscani anche all’andata, il Ghiviborgo. Autentico trascinatore della partita è stato il giovane attaccante classe 2004 ex Fiorentina, nonché capocannoniere del girone, Lorenzo Gori, autore di una doppietta.