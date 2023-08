Colpo dell'Akragas in Serie D! Il club siciliano riporta in Italia Takayuki Morimoto, l'attaccante ex Catania e Novara classe '88. Il giocatore è pronto per iniziare la nuova avventura, il suo arrivo in Italia è atteso per martedì 22. Grande entusiasmo per il suo ritorno, dopo un lungo inseguimento e qualche intoppo burocratico l'Akragas piazza il colpo Morimoto. Per il calciatore, oltre 100 presenze in A con Catania e Novara, esperienze in Emirati Arabi Uniti, Grecia, Paraguay e Giappone; ora il ritorno in Sicilia con gli altri ex Catania Rossi, Litteri e Llama per puntare ancora una volta in alto.