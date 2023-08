Nuovo rinforzo per l'Angri, in Serie D è arrivato Danijel Kljajic, nazionale Under 19 bosniaco e molto amico di Lazar Samardzic. Terzino destro - all'occorrenza anche braccetto in una difesa a tre - molto forte fisicamente e con una gran corsa. Classe 2004, arriva dai tedeschi dello Zehlendorf.