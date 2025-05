Foto comunicato Serie C

Serie D: Dolomiti Bellunesi e Siracusa sono le ultime due squadre promosse in Serie C

Dolomiti Bellunesi e Siracusa sono le ultime due squadre promosse in Serie C dai dilettanti. Mancavano all'appello solo il Girone C e il Girone I, che si giocavano tutto nell'ultima giornata: il Dolomiti Bellunesi ha vinto 4-1 con il Brian Lignano, mentre il Siracusa si è imposto 3-1 in casa dell'Igea Virtus.



Le due citate formazioni si sono aggiunte a quelle che hanno già festeggiato il ritorno tra i pro negli scorsi weekend, ovvero Bra (Girone A), Ospitaletto (Girone B), Forlì (Girone D), Livorno (Girone E), Sambenedettese (Girone F), Guidonia Montecelio (Girone G) e Casarano (Girone H).