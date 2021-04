La costanza paga....

(rimango a disposizione del mister) pic.twitter.com/QaDXTtfKAg — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) April 16, 2021

Sona grandi firme. Dopo aver riportato in Italia a gennaio il brasiliano Maicon (39enne terzino destro ex Inter e Roma), il Sona ha ingaggiato un altro grande nome: Enrico Ruggeri. Il club veneto ha infatti tesserato il cantante, 63 anni, che commenta su Twitter: "La costanza paga....(rimango a disposizione del mister)".Il presidente del club veneto (serie D), Paolo Pradella ha dichiarato: "Se il Parma che era in serie A aveva ingaggiato Gene Gnocchi, perché non possiamo fare una cosa simile noi che siamo dilettanti? L'idea mi è piaciuta e ho detto sì, tutto qua. Enrico non giocherà tutte le partite, solo qualche minuto se saremo salvi".