Enrico Ruggeri e il calcio, legame sempre più stretto perché dopo la Nazionale Cantanti arrivano i campi della Serie D. L'artista ha firmato come giocatore per il Sona, formazione veronese che aveva già ingaggiato l'ex terzino dell'Inter Maicon. "Sono un fantasista - ha spiegato Ruggeri - e gioco dietro alle punte. Se sono qui non è mistero, il presidente mi ha invitato ed io ho accettato con entusiasmo questa nuova avventura, confortato anche dal fatto che c'è Maicon, che si trova perfettamente a suo agio nell'ambiente del Sona Calcio".